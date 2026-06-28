طالب يتخلص من حياته بتناول حبة الغلة لمروره بأزمة نفسية بالشرقية

اقدم طالب بالصف الثالث الاعدادي علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبه الغلة القاتلة بقرية الحوامدة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية اثر مروره بأذمة نفسية.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية ان الطلب تخلص من حياته بتناول قرص سام من الأقراص التي تستخدم في حفظ حبوب الغلال، بعد رسوبه في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدوا أن الطالب يدعي "سعيد ع ب" بالصف الثالث الإعدادي وأقدم على تناول القرص السام بعد رسوبه في امتحانات الشهادة الإعدادية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.