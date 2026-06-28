تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، اليوم، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة امتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس

وأكد مصدر مسؤول أن امتحانات الثانوية العامة استمرت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ومن جانبه، نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي توفيت أثناء أداء امتحان اللغة العربية، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالبة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب

جمال شعبان يفسر سبب وفاة طالبة الشرقية

وفي هذا السياق، علق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على واقعة ، مقدما تعازيه لأسرتها، ومحذرا من الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وقال جمال شعبان إن الطالبة، وتدعى جنى هاني، البالغة من العمر 18 عاما، توفيت داخل لجنة الامتحان، موضحا أن السبب قد يكون ناتجا عن خلل وراثي في كهرباء القلب، أو ما يعرف بانكسار القلب الناتج عن التعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة، مؤكدا أن تحديد السبب الحقيقي للوفاة يحتاج إلى الفحوص الطبية اللازمة.

الضغوط النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب

وأضاف أن الضغوط النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات قلبية غير مكتشفة، مشيرا إلى أن متلازمة انكسار القلب هي حالة طبية قد تحدث نتيجة التعرض لصدمة أو توتر نفسي شديد، وتؤدي إلى أعراض تشبه الأزمة القلبية.

نصائح لأولياء الأمور

ووجه جمال شعبان رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم فيها إلى عدم المبالغة في الضغط على أبنائهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الدعم النفسي والهدوء والتشجيع أكثر أهمية من ممارسة الضغوط التي قد تنعكس سلبا على الحالة النفسية والصحية للطلاب.

واختتم رسالته بالدعاء للطالبة بالرحمة والمغفرة، مقدما خالص العزاء لأسرتها، ومشددا على أهمية توفير بيئة نفسية آمنة وداعمة للطلاب خلال موسم الامتحانات، حفاظا على صحتهم النفسية والجسدية.

69 ألف و684 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 69 ألفًا و684 طالبًا وطالبة، بينهم 11 ألفًا و154 طالبًا بالشعبة الأدبية، و46 ألفًا و224 طالبًا بشعبة علمي علوم، و12 ألفًا و207 طلاب بشعبة علمي رياضة، إضافة إلى 99 طالبًا بالنظام القديم، ويؤدون الامتحانات داخل 172 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية، من بينها لجنتا نور للمكفوفين ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).