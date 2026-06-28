قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه٧٧ لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب

التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب
التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب
محمد الطحاوي

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، اليوم، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة امتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس

وأكد مصدر مسؤول أن امتحانات الثانوية العامة استمرت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ومن جانبه، نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي توفيت أثناء أداء امتحان اللغة العربية، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالبة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب

جمال شعبان يفسر سبب وفاة طالبة الشرقية

وفي هذا السياق، علق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على واقعة ، مقدما تعازيه لأسرتها، ومحذرا من الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وقال جمال شعبان إن الطالبة، وتدعى جنى هاني، البالغة من العمر 18 عاما، توفيت داخل لجنة الامتحان، موضحا أن السبب قد يكون ناتجا عن خلل وراثي في كهرباء القلب، أو ما يعرف بانكسار القلب الناتج عن التعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة، مؤكدا أن تحديد السبب الحقيقي للوفاة يحتاج إلى الفحوص الطبية اللازمة.

الضغوط النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب

وأضاف أن الضغوط النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات قلبية غير مكتشفة، مشيرا إلى أن متلازمة انكسار القلب هي حالة طبية قد تحدث نتيجة التعرض لصدمة أو توتر نفسي شديد، وتؤدي إلى أعراض تشبه الأزمة القلبية.

نصائح لأولياء الأمور 

ووجه جمال شعبان رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم فيها إلى عدم المبالغة في الضغط على أبنائهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الدعم النفسي والهدوء والتشجيع أكثر أهمية من ممارسة الضغوط التي قد تنعكس سلبا على الحالة النفسية والصحية للطلاب.

واختتم رسالته بالدعاء للطالبة بالرحمة والمغفرة، مقدما خالص العزاء لأسرتها، ومشددا على أهمية توفير بيئة نفسية آمنة وداعمة للطلاب خلال موسم الامتحانات، حفاظا على صحتهم النفسية والجسدية.

69 ألف و684 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالشرقية 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 69 ألفًا و684 طالبًا وطالبة، بينهم 11 ألفًا و154 طالبًا بالشعبة الأدبية، و46 ألفًا و224 طالبًا بشعبة علمي علوم، و12 ألفًا و207 طلاب بشعبة علمي رياضة، إضافة إلى 99 طالبًا بالنظام القديم، ويؤدون الامتحانات داخل 172 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية، من بينها لجنتا نور للمكفوفين ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

عضلة القلب وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة بفاقوس حازم الأشموني محافظ الشرقية جمال شعبان سبب وفاة طالبة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة في الغربية ودمياط وسوهاج

الفاكهة

التفاح بـ48 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد