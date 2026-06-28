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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقف في عضلة القلب .. وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة امتحان اللغة العربية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها إثر تعرضها لتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل إحدى اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل الطالبة، وتدعى "جنة"، بسيارة إسعاف إلى مستشفى فاقوس المركزي، حيث حاول الفريق الطبي تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأكد مصدر أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ 69 ألفًا و684 طالبًا وطالبة، منهم 11 ألفًا و154 طالبًا بالشعبة الأدبية، و46 ألفًا و224 طالبًا بشعبة علمي علوم، و12 ألفًا و207 طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 99 طالبًا بالنظام القديم.

ويؤدي الطلاب الامتحانات داخل 172 لجنة امتحانية موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية، من بينها لجنتان مخصصتان لطلاب مدارس النور للمكفوفين ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

اللجان الامتحانية الشرقية بمحافظة الشرقية الإجراءات القانونية اللازمة

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