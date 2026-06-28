رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجان إدارة أبو حماد التعليمية، والتي شملت لجنة معهد عرب الفدان، واطمأن على استقرار اللجان وهدوئها، وخلوها من أي شكاوى تتعلق بالورقة الامتحانية، ومطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة الجغرافيا.

شدد الدكتور الجنيدي، خلال المرور على اللجان، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكداً على منع الغش بكافة أشكاله لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومشدداً على أنه لن يُسمح بأي تقصير في هذا الشأن، لاسيما وأن الامتحانات تجري في المنطقة عبر 59 لجنة موزعة على سبع عشرة إدارة تعليمية.

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس المنطقة توجيهات حاسمة لرؤساء اللجان والمراقبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات، كما وجه الموجهين المقيمين بالتواجد اليقظ منذ اللحظات الأولى للامتحان، وضمان منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية داخل حرم اللجان للطلاب والعاملين على حد سواء.

واختتم جولته بالإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان عام المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتواصل بشكل دائم ومباشر مع كافة اللجان الفرعية لتقديم الدعم الفوري والرد على الاستفسارات، تنفيذاً للضوابط الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للامتحانات.