إصابة طالبة ثانوية عامة بتوقف في عضلة القلب ونقلها إلى مستشفى فاقوس بالشرقية

أصيبت طالبة بإحدى اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بتوقف مفاجئ بعضلة القلب وتم نقلها إلى مستشفي فاقوس بمحافظة الشرقية وجار تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لها وذلك خلال أداءها امتحان مادة اللغة العربية في الشهادة الثانوية العامة.

وأكد مصدر انه تم نقل الطالبة إلى مستشفي فاقوس بسيارة الإسعاف وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بيسر دون أي معوقات أو شكاوى.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ).