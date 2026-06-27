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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

وأشار إلي أنه في مركز الزقازيق تم فك وإزالة شدة خشبية لسقف مبني بالدور الثاني علوي بنطاق قرية ميت أبو عربي التابعة للوحدة المحلية بأم الزين، حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة مبنى  على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف بنطاق عزبة العرب التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، حيث تمت الإزالة كلياً وإعادة الأرض لحالتها الأصلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

وشهد مركز بلبيس ازالة ٤ حالات بناء مخالف بمساحة إجمالية ٥٧٠ متراً ، الأولى عبارة عن فك وإزالة لشده خشبية لصب اعمدة دور رابع علوى بمساحه ١٥٠ مترا ً و  الثانية عبارة عن فك و إزالة  لشدة خشبية لصب قواعد وسملات خرسانية لعمل سملات على مساحة ١٢٠ متراً و الثالثة عبارة عن فك وإزالة لشدة خشبية لصب سقف دور رابع علوى على مساحة ٥٠ مترا و الرابعة عبارة عن إزالة سور بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحة ٢٥٠ متراً وجميعهم  بنطاق الوحدة المحلية بغيتة وإزالة ٣ حالات بناء مخالف بمساحة إجمالية ١١٦٠ متراً ، الأولى عبارة عن فك و ازالة شدة خشبية لسقف مبني على مساحة ٤٠ مترا ً والمبنى مستخدم كمحول كهربائى و  الثانية عبارة عن فك و إزالة شدة خشبية لسقف دور أرضي على مساحة ١٢٠ متراً والثالثة عبارة عن فك وإزالة  سمل خرسانى مقام ومعد لعمل هنجر على مساحة ١٠٠٠ متراً بالمنطقة الصناعية  وجميعهم بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل وإزالة سور بالدبش الابيض والاسمنت على مساحة ٢٠ متراً طولياً بنطاق عزبة تل الجراد  التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل ،حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.

الشرقية محافظ الشرقية المراكز والمدن المتابعة الميدانية للبناء المخالف

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إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

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