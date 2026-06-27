رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لجان إدارة ديرب نجم الأزهرية مع مطلع الأسبوع الرابع وقبل الأخير من ماراثون الامتحانات، حيث اطمأن على أداء طلاب القسم العلمي لامتحان مادة اللغة الإنجليزية في أجواء هادئة ومستقرة.

حرص رئيس المنطقة خلال جولته على التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة توفير المناخ الملائم والمناسب الذي يضمن للطلاب التركيز الكامل أثناء الإجابة، مع تذليل أي عقبات طارئة فوراً بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والمركزية.

ووجّه رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة تشديد إجراءات التفتيش لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية، وتحري الدقة البالغة في مطابقة بيانات الطلاب، والالتزام التام بالوقت المحدد لتوزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة، مع استمرار تفعيل التدابير الوقائية والنظافة العامة داخل اللجان وخارجها.وفي ختام جولته، طالب الدكتور الجنيدي أبناءه الطلاب باستغلال الأيام المتبقية من هذا الماراثون بالجد والاجتهاد والمثابرة، والتركيز الكامل في مراجعة المواد الدراسية، متمنياً لجميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية دوام التوفيق والنجاح، وبلوغ أعلى الدرجات لرفع راية الأزهر الشريف.