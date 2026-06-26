استمرارا لدعم الأندية الجماهيرية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي الشرقية

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية بحضور النائب أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية المحترفة وذلك في إطار اللقاءات التنسيقية التي تعقدها الوزارة لمتابعة أوضاع الأندية الجماهيرية، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تعزيز استقرارها ودعم مسارات التطوير داخلها.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المتعلقة بنادي الشرقية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأندية الجماهيرية وآليات التعامل معها، بما يسهم في دعم الاستقرار الإداري والفني ورفع كفاءة الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، استمرار الوزارة في دعم الأندية الجماهيرية بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب باعتبارها أحد الركائز الأساسية للرياضة المصرية، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية لتوفير حلول عملية تسهم في تحقيق الاستدامة وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء والجماهير.

من جانبه، أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة حرصة على التنسيق المستمر مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل فى بحث كافة الفرص وإتاحة الحلول فى ضوء حرص الوزير على إعادة الاستقرار لجميع الأندية الجماهيرية وتحقيق الاستدامة فى كافة مسارات العمل الإداري والمالي والرياضي بها.