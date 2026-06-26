قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هجومه على «أيباك».. أكثر من 700 حاخام أمريكي يطالبون زهران ممداني بالاعتذار
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط غزة
وصول جورج وسوف إلى مدينة إسطنبول التركية استعدادا لحفل الغد
الأرصاد: الطقس حار غدا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
روسيا : تبادل 160 أسيراً مع أوكرانيا بوساطة إماراتية
بدون زحام.. كيف تنقل بطاقتك التموينية لمحافظتك الجديدة إلكترونيًا؟
القارة العجوز تحترق.. موجة حر شبه مستحيلة تضرب أوروبا
560 .. سعر الجنيه الذهب الآن
للتجار والشركات.. حالات تلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري
بعد تداول شائعات استهداف أحد الأديرة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة راهب في الفيوم
ياسر جلال يعلق على الجدل قبل مباراة مصر وإيران : الرياضة ليست منصة للأجندات
قصة إنسانية مؤثرة.. لماذا يضع مهاجم السويد علم إريتريا على حذائه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استمرارا لدعم الأندية الجماهيرية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي الشرقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أ ش أ

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية بحضور النائب أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية المحترفة وذلك في إطار اللقاءات التنسيقية التي تعقدها الوزارة لمتابعة أوضاع الأندية الجماهيرية، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تعزيز استقرارها ودعم مسارات التطوير داخلها.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المتعلقة بنادي الشرقية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأندية الجماهيرية وآليات التعامل معها، بما يسهم في دعم الاستقرار الإداري والفني ورفع كفاءة الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، استمرار الوزارة في دعم الأندية الجماهيرية بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب باعتبارها أحد الركائز الأساسية للرياضة المصرية، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية لتوفير حلول عملية تسهم في تحقيق الاستدامة وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء والجماهير.

من جانبه، أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة حرصة على التنسيق المستمر مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل فى بحث كافة الفرص وإتاحة الحلول فى ضوء حرص الوزير على إعادة الاستقرار لجميع الأندية الجماهيرية وتحقيق الاستدامة فى كافة مسارات العمل الإداري والمالي والرياضي بها.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع تطوير منظومة الري ويشيد بجهود العاملين فيها

جهود متنوعة

عروض قادرون باختلاف وكورال الأطفال تزين ميدان المحطة في شارع الفن بأسوان

مساجد جديدة

افتتاح مسجدين جديدين في دراو والسباعية بأسوان

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد