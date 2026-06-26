دعم أقسام الكلى بمستشفيات الشرقية بـ 20 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 17 مليون جنيه

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الوزارة قامت بدعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية بعدد ٢٠ ماكينة غسيل كلوي حديثة لأقسام الكلى الصناعي بمستشفيات الزوامل ومشتول السوق وبلبيس وديرب نجم، بواقع ٥ ماكينات لكل وحدة، وبتكلفة تقديرية بلغت ١٧ مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط بالمديرية، بما يساهم في رفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا الدعم يأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة والسكان لتطوير أقسام الكلى الصناعي ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن الماكينات الجديدة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، موجهاً الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة الكلى الصناعي بالمديرية، وكلاً من مديري مستشفيات الزوامل ومشتول السوق وبلبيس وديرب نجم المركزية، بمتابعة سرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية اللازمة وتشغيل الأجهزة الجديدة في أسرع وقت ممكن لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة، مؤكداً أن دعم الوزارة المستمر يعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وفقاً لأعلى معايير الجودة، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن هذا الدعم يأتي أيضاً في أقل من ٨ أسابيع منذ دعم الوزارة لصحة الشرقية بالعديد من الأجهزة الطبية والتجهيزات الحديثة، منها دعم أقسام الأطفال المبتسرين بعدد ١٠ حضانات حديثة بمستشفيات القنايات ومنيا القمح وههيا وديرب نجم وأبو حماد المركزية، بتكلفة تقديرية بلغت ٦ مليون جنيه، ودعم قسم الكلى بمستشفى ههيا المركزي بعدد ١٢ ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة تقديرية تخطت ١٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم مستشفيات طب وجراحة العيون، ومشتول السوق المركزي، وبلبيس المركزي بحزمة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بتكلفة تقديرية تتخطى ٣٠ مليون جنيه، والتي تضمنت العديد من الأجهزة الحديثة وتجهيزات الأقسام الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية، لافتاً إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية تشهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير والتجهيز ورفع كفاءة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.