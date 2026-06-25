محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أرض المحلج ومعسكر الإيواء العاجل بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم بمدينة الزقازيق، للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعدادهما لبدء فعاليات التدريب، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، واحمد حمدي عبد المتجلي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والدكتورة مني عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالمشاركة في التدريب.

وخلال جولته التفقدية، تابع محافظ الشرقية جاهزية أرض المحلج المخصصة لاصطفاف المعدات الهندسية والفنية والسيارات والمركبات المشاركة في التدريب، والتأكد من توافر المساحات اللازمة لتنظيم عمليات الاصطفاف وسهولة حركة المعدات والعناصر المشاركة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية أثناء تنفيذ فعاليات التدريب.

كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء العاجل المُقام بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم بمدينة الزقازيق، واطلع على التجهيزات المخصصة لاستقبال المتضررين في حالات الطوارئ والكوارث، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المعسكر، والذي يضم (٥٩) خيمة، منها (٤٣) خيمة معيشة تستوعب نحو (٢٠٠) فرد، و(١٦) خيمة إدارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية وإغاثية وتموينية متكاملة.

اطمأن المحافظ على جاهزية سيارات الإسعاف والإطفاء والمولدات الكهربائية والعيادات المتنقلة والصيدلية وسيارات التطعيمات والخدمات الحكومية المختلفة المقدمة داخل المعسكر، إلى جانب توفير الدعم النفسي والمعنوي من خلال مشاركة ممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية، بما يسهم في تقديم أوجه الرعاية والدعم للمتضررين وبث الطمأنينة بينهم.

أكد محافظ الشرقية أن التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» يمثل محاكاة واقعية لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة للتعامل مع مختلف الأزمات والكوارث والطوارئ، فضلاً عن دوره في رفع كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهاراتها في إدارة الأزمات، واختبار خطط الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة، وسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتأكد من جاهزية المعدات والعناصر البشرية، بما يحقق الأهداف المرجوة من التدريب ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الشرقية الشكر لكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المشاركة في أعمال التجهيز والإعداد للتدريب، مؤكداً أن المحافظة حريصة على رفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة من خلال التدريب المستمر وتنفيذ نماذج محاكاة واقعية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.