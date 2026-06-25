تنفيذي الشرقية يشدد على استمرار تأمين ومتابعة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد شريف الديب مدير إدارة الحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

إستهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على فخامته نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من الأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار.

كما تقدم المحافظ والجهاز التنفيذي بخالص التهنئة بمناسبة الذكري الثالثة عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تلك الثورة الوطنية الخالصة التي جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته ووطنه وفتحت الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تشهد إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

هنأ المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة العام الهجري الجديد ، مؤكداً على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان وتنفيذ توجيهات الدولة وخططها التنموية بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم دعماً لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد .

قدم محافظ الشرقية التهنئة لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية معرباً عن فخره واعتزازه بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد والمثابرة التي بذلوها طوال العام الدراسي، مؤكداً أنهم نماذج مشرفة لأبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بضرورة الإستعداد وتجهيز المعدات لمعسكر الإيواء بأرض ملعب المجمع الرياضي وكذلك أصطفاف المعدات بأرض المحلج بالزقازيق في إطار الإستعدادات الجارية لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري و المقرر إنعقاده في الفتره من ٢٩ يونيو حتي ١ يوليو.

كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار تأمين ومتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات لتأدية الإمتحان في سهولة ويسر مناشداً أولياء أمور الطلاب عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس، لتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وأسرهم، وتسعى لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والطمأنينة، معرباً عن أمنياته الطيبة لطلاب و طالبات الثانوية العامة بأداء الإمتحانات في سهولة و يسر متمنياً لهم النجاح و التفوق.