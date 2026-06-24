ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الاول من الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧٥.٤٦ ٪ ، وذلك بحضور محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، معرباً عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

أضاف محافظ الشرقية أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٥.٣٧٪، كما تم اعتماد نتيجه الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ( ٨٥.١٢%)، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ( ٩٠%)، كما بلغت نسبه نجاح مدارس النور للمكفوفين (٨٤.٨%).

أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الاول بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بلغ ١٤٧ ألفاً ٦٩٤ طالباً وطالبة على مستوى المحافظة حضر منهم (١٤٦ الف و ٤٧٤) طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين (١١٠ الف و ٥٣٩) طالباً وطالبة بنسبة نجاح (٧٥.٤٦)% ، مشيراً إلى أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اكد محافظ الشرقية أن النتيجة تعكس ما بذله الطلاب من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، موجهاً الشكر والتقدير لأولياء الأمور لدورهم الداعم لأبنائهم، ولجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل اللائق.

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