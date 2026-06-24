محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإحتفالية التي اقامها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات احتفالا بالذكرى ١٣ لثورة ٣٠ من يونيو وذلك بحضور اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات والإعلامي دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والإعلامية والشخصيات العامة وأبناء المحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة افتتاحية للإعلامي دسوقي عبد الله المدير العام لإدارة اعلام شرق الدلتا رحّب خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية إحياء المناسبات الوطنية التي تُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، واستحضار الدروس والعبر من المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وفي مقدمتها ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

أكد محافظ الشرقية أن ثورة ٣٠ من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة الشعب المصري وقدرته على حماية دولته والحفاظ على هويتها الوطنية لافتاً إلي أن الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل شكلت نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة حيث شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات موجهاً التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين قدموا التضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

أكد المحافظ أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع عقب ثورة ٣٠ يونيو جاء نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي انعكست في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية ومنها مبادره حياه كريمه والتي استهدفت تنفيذ ٩٠٧ مشروع تنموي وخدمي لعدد ٤١ قرية و ٧٤٠ تابع لخدمه أكثر من ٧٠٠ الف مواطن وتوفير حياه كريمه لهم

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المحافظة الشرقية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ (٣٤٧) مشروعًا بإجمالي تكلفة ١٠.٦ مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٦ بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ (٤٩٤) مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٩.٨ مليار جنية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

خلال كلمته قدم الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم وأبناء محافظة الشرقية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أن الثورة مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وأنقذت الوطن من مخاطر جسيمة كانت تستهدف هويته ومؤسساته الوطنية.

أشاد بكري بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في دفع معدلات التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما وجه الشكر للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعمه المتواصل للفعاليات التوعوية والثقافية والوطنية ، مثمناً الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة مؤكداً ان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية يتطلب استمرار التكاتف والوعي الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وخلال كلمته، أكد اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أن قطاع الإعلام الداخلي يضطلع بدور وطني مهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين، من خلال مجمعات الإعلام المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي تعمل على نشر الثقافة الوطنية والتوعية بالقضايا المجتمعية والمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

اشار رئيس قطاع الاعلام إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، وترسيخ مفاهيم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

اختُتمت فعاليات الاحتفالية بتقديم عدد من الفقرات والأغاني الوطنية التي جسدت روح الانتماء والفخر بالوطن، ونالت استحسان الحضور، في أجواء وطنية عكست أهمية المناسبة وما تمثله من قيمة راسخة في وجدان الشعب المصري.