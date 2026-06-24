قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيام تاسوعاء وعاشوراء.. فضائل عظيمة وسنة نبوية يغفل عنها كثيرون
العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها
لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة
التأمينات: صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو لـ 11.5 مليون مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%
برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
لبنان: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت
آخر جندي غادر أفغانستان.. قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا يعلن تقاعده المفاجئ
العوضي يروّج لفيلم «شمشون ودليلة».. تعرف موعد العرض بالسينمات
بعد زيادتها 15% أول يوليو.. كيف نظم قانون التأمينات آلية رفع قيمة المعاشات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإحتفالية التي اقامها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات احتفالا بالذكرى ١٣ لثورة ٣٠ من يونيو وذلك بحضور اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات والإعلامي دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والإعلامية والشخصيات العامة وأبناء المحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة افتتاحية للإعلامي دسوقي عبد الله المدير العام لإدارة اعلام شرق الدلتا رحّب خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية إحياء المناسبات الوطنية التي تُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، واستحضار الدروس والعبر من المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وفي مقدمتها ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

 أكد محافظ الشرقية أن ثورة ٣٠ من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة الشعب المصري وقدرته على حماية دولته والحفاظ على هويتها الوطنية لافتاً إلي أن الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل شكلت نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة حيث شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات موجهاً التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين قدموا التضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

أكد المحافظ أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع عقب ثورة ٣٠ يونيو جاء نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي انعكست في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية ومنها مبادره حياه كريمه والتي استهدفت تنفيذ ٩٠٧ مشروع تنموي وخدمي لعدد ٤١ قرية و ٧٤٠ تابع لخدمه أكثر من ٧٠٠ الف مواطن وتوفير حياه كريمه لهم

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المحافظة الشرقية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ (٣٤٧) مشروعًا بإجمالي تكلفة ١٠.٦ مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٦ بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ (٤٩٤) مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٩.٨ مليار جنية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

خلال كلمته قدم الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم وأبناء محافظة الشرقية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أن الثورة مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وأنقذت الوطن من مخاطر جسيمة كانت تستهدف هويته ومؤسساته الوطنية.

أشاد بكري بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في دفع معدلات التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما وجه الشكر للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعمه المتواصل للفعاليات التوعوية والثقافية والوطنية ، مثمناً الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة مؤكداً ان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية يتطلب استمرار التكاتف والوعي الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وخلال كلمته، أكد اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أن قطاع الإعلام الداخلي يضطلع بدور وطني مهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين، من خلال مجمعات الإعلام المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي تعمل على نشر الثقافة الوطنية والتوعية بالقضايا المجتمعية والمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

اشار رئيس قطاع الاعلام إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، وترسيخ مفاهيم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

اختُتمت فعاليات الاحتفالية بتقديم عدد من الفقرات والأغاني الوطنية التي جسدت روح الانتماء والفخر بالوطن، ونالت استحسان الحضور، في أجواء وطنية عكست أهمية المناسبة وما تمثله من قيمة راسخة في وجدان الشعب المصري.

الشرقية محافظ الشرقية للهيئة العامة للاستعلامات ٣٠ من يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية بالمخالفة للاشتراطات الصحية داخل إحدى محال بيع وتحميص اللب بأسيوط

أسيوط.. ضبط مواد محظور استخدامها داخل محل بيع تسالي ومقرمشات

وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا

وفق أعلى المعايير.. وزيرة الثقافة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير قصري أبوقرقاص والمنيا

مسرحية الشحاذين

دراما الشحاذين.. صرخة إنسانية على خشبة طور سيناء تكشف صراعات المهمشين وأحلام النجاة

بالصور

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد