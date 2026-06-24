محافظ الشرقية يقرر مجازاة 61 من العاملين بالجهاز الإداري لارتكاب مخالفات

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٢٠) قراراً تأديبياً بحق (٦١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناء على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

اكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٦١) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( حي ثان الزقازيق- الزقازيق - أبو كبير – منيا القمح – فاقوس - الحسينية – بلبيس- الإبراهيمية- أبو حماد- ديرب نجم) وإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

أشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.