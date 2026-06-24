خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية لنتيجة الشهادة الإعدادية، متوقعا اعتماد النتيجة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خلال الساعات القادمة.

واضاف المصدر أنه من المقرر فور اعتماد النتيجة من محافظ الشرقية الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ يؤديها على مستوى المحافظة ١٤٧ ألفًا و٧١٤ طالبًا وطالبة داخل ٨٤٥ لجنة امتحانيه موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وسط تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة امتحانيه آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.