نستعرض الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان /القاهرة، والذى اسفر عن إصابة 14 شخص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكان قد تعرض 14 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً من الأهالى بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، فضلاً عن إزالة آثار التصادم لتيسير حركة المرور على الطريق الزراعى، وتم تحرير محضر بالواقعة.