محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بمحطات الوقود والتصدي لأي ممارسات سلبية تجاه المواطنين

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحدى محطات تعبئة المواد البترولية. حيث قام المحافظ بتفقد المحطة على الطبيعة، ووجه المسئولين بها بضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب .

تحذير مباشر



شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة قيام العاملين بالمحطة بإلزام القائمين على تزويد المركبات والسيارات المترددة عليها بالتعامل وفقاً للضوابط المحددة ، وعدم استغلال أصحاب المركبات بأى صورة من الصور ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم الخدمة بالشكل اللائق.

جهود متنوعة

تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين



وأكد محافظ أسوان أن المتابعة مستمرة على مختلف المحطات والمنشآت الخدمية ، مشدداً على أنه فى حالة رصد أى مخالفات أو تكرار أى ممارسات غير قانونية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسئولين عنها، والتى قد تصل إلى غلق المحطة المخالفة، حفاظاً على الصالح العام وتحقيق الانضباط داخل منظومة الخدمات .

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى



وفى هذا الإطار، وجه المحافظ الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدورى على المحطات والمنشآت الخدمية، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة وحسن التعامل مع المواطنين ، بما يساهم فى رفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، والإستجابة الفورية لشكاواهم ، وفرض الإنضباط داخل مختلف القطاعات الخدمية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن حصول المواطن الأسوانى على حقوقه كاملة .