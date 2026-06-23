قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
18 ميسي و16 مبابي.. من يحسم لقب الهداف الأعظم في تاريخ كأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بمحطات الوقود والتصدي لأي ممارسات سلبية تجاه المواطنين

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحدى محطات تعبئة المواد البترولية. حيث قام المحافظ بتفقد المحطة على الطبيعة، ووجه المسئولين بها بضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة  بالشكل المطلوب .

تحذير مباشر
 

شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة قيام العاملين بالمحطة بإلزام القائمين على تزويد المركبات والسيارات المترددة عليها بالتعامل وفقاً للضوابط المحددة ، وعدم استغلال أصحاب المركبات بأى صورة من الصور ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم الخدمة بالشكل اللائق.

جهود متنوعة

تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
 

وأكد محافظ أسوان أن المتابعة مستمرة على مختلف المحطات والمنشآت الخدمية ، مشدداً على أنه فى حالة رصد أى مخالفات أو تكرار أى ممارسات غير قانونية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسئولين عنها، والتى قد تصل إلى غلق المحطة المخالفة، حفاظاً على الصالح العام وتحقيق الانضباط داخل منظومة الخدمات .

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى
 

وفى هذا الإطار، وجه المحافظ الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدورى على المحطات والمنشآت الخدمية، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة وحسن التعامل مع المواطنين ، بما يساهم فى رفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، والإستجابة الفورية لشكاواهم ، وفرض الإنضباط داخل مختلف القطاعات الخدمية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن حصول المواطن الأسوانى على حقوقه كاملة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

هانز فليك منحه الفرصة.. برشلونة يكافئ حمزة عبد الكريم بعقد طويل الأمد

أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالتعاون مع الصندوق السيادي.. وزير الاستثمار: إطلاق صناديق لدعم الصناعة والمواهب الرياضية

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد