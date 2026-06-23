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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 آلاف و 213 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بثانوى عام أسوان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

توافد اليوم 10 آلاف و 213 طالبا وطالبة من أبناء محافظة اسوان على 24 لجنة إمتحانية لأداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى ثانى أيام إمتحانات الشهادة الثانوية العامة. 

وتستمر الامتحانات حتى 16 يوليو المقبل، لطلاب النظامين الجديد والقديم والمكفوفين، ويبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الحادية عشر صباحاً. 

الثانوية العامة 

ومن جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 10213 طالبا وطالبة منهم 10131 طالبا وطالبة بالنظام الحديث و82 طالبا وطالبة بالنظام القديم. 

وأشار إلى أن إدارة إدفو التعليمية تضم 2980 طالبا وطالبة داخل 7 لجان، بينما تضم إدارة أسوان التعليمية 3870 طالبا وطالبة داخل 8 لجان، وتضم إدارة كوم أمبو 2095 طالبا وطالبة داخل 4 لجان، فيما تضم إدارة نصر النوبة 576 طالبا وطالبة داخل لجنتين، وإدارة دراو 692 طالبا وطالبة داخل 3 لجان.

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