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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الثلاثاء 23-6-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

الرحلات النيلية فى أسوان تبدأ الخطوة الأولى فيها بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

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