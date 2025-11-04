قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر لتحسين المياه بالمناطق السكنية

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، برئاسة الدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع ، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والدعم الفنى والمالي المقدم لتطوير وتحسين منظومة مياه الشرب بعدد من المناطق بالمحافظة. 

ويأتى ذلك إستمراراً للتعاون المثمر بين محافظة أسوان والجانب السويسرى لدعم مشروعات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين. 

وقد حضر الإجتماع اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى. 

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض دعم جديد مقدم من المعونة السويسرية بقيمة مليون فرانك ، بالإضافة إلى إستعراض ما تم إنجازه ضمن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذى يستهدف دعم مشروعات المياه فى المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان بما ينعكس بالإيجاب لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة من سكان تلك المناطق بتكلفة تقديرية تتجاوز 9.3 مليون فرنك سويسرى .

وأكد المحافظ على أهمية الإستخدام الأمثل للمخصصات المالية المقدمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة وتوجيهها نحو الأولويات والإحتياجات الضرورية لتعزيز قدرات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من خلال توفير المعدات والآلات اللازمة للتعامل السريع مع حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة ، وغيرها من الإحتياجات اللازمة للتدريب وتأهيل الكوادر والفرق الفنية لضمان تطوير خدمات مياه الشرب فى مختلف المناطق خاصة في المناطق البعيدة والأكثر إحتياجاً. 

مياه الشرب 

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بمواصلة أوجه التعاون مع الجانب السويسري الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر إحتياجاً وخاصة بشرق مدينة أسوان مما يساهم في مساندة الجهود المبذولة للحد من الشكاوى المتكررة ومعاناة المواطنين من ضعف المياه أو إنقطاعها المتكرر فى بعض المناطق بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه. 

علاوة على دوره في دعم المكون الإجتماعى ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين في المناطق المستهدفه من خلال عقد اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية لتسليط الضوء على قضايا ترشيد إستهلاك المياه والممارسات الصحيحة لإستخدامها وغيرها من القضايا البيئية الأخرى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

