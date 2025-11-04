محافظ أسوان يلتقي وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر لتحسين المياه بالمناطق السكنية

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، برئاسة الدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع ، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والدعم الفنى والمالي المقدم لتطوير وتحسين منظومة مياه الشرب بعدد من المناطق بالمحافظة.

ويأتى ذلك إستمراراً للتعاون المثمر بين محافظة أسوان والجانب السويسرى لدعم مشروعات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين.

وقد حضر الإجتماع اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض دعم جديد مقدم من المعونة السويسرية بقيمة مليون فرانك ، بالإضافة إلى إستعراض ما تم إنجازه ضمن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذى يستهدف دعم مشروعات المياه فى المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان بما ينعكس بالإيجاب لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة من سكان تلك المناطق بتكلفة تقديرية تتجاوز 9.3 مليون فرنك سويسرى .

وأكد المحافظ على أهمية الإستخدام الأمثل للمخصصات المالية المقدمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة وتوجيهها نحو الأولويات والإحتياجات الضرورية لتعزيز قدرات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من خلال توفير المعدات والآلات اللازمة للتعامل السريع مع حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة ، وغيرها من الإحتياجات اللازمة للتدريب وتأهيل الكوادر والفرق الفنية لضمان تطوير خدمات مياه الشرب فى مختلف المناطق خاصة في المناطق البعيدة والأكثر إحتياجاً.

مياه الشرب

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بمواصلة أوجه التعاون مع الجانب السويسري الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر إحتياجاً وخاصة بشرق مدينة أسوان مما يساهم في مساندة الجهود المبذولة للحد من الشكاوى المتكررة ومعاناة المواطنين من ضعف المياه أو إنقطاعها المتكرر فى بعض المناطق بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

علاوة على دوره في دعم المكون الإجتماعى ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين في المناطق المستهدفه من خلال عقد اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية لتسليط الضوء على قضايا ترشيد إستهلاك المياه والممارسات الصحيحة لإستخدامها وغيرها من القضايا البيئية الأخرى .