الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

انطلقت صباح اليوم، السبت 20 ديسمبر 2025، الرحلة الأربعون من القطارات المخصصة لمشروع العودة الطوعية للمواطنين من دولة السودان الشقيق، وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان، وذلك في إطار الجهود المصرية لدعم الأشقاء وتأمين عودتهم ضمن المشروع، ليصل بذلك إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 38744 راكبًا سودانيا منذ انطلاقها ضمن المبادرة حتى الآن.

هذا ومن المقرر أن يصل القطار في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد.



وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها الدائم على تقديم جميع أوجه الدعم لمشروع العودة الطوعية بما يضمن تهيئة أنسب الظروف والخدمات اللازمة للتيسير على الأشقاء السودانيين أثناء الرحلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل، الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.