مصرع شخصين فى حادث دهس قطار أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد بأسوان

لقي شخصان مصرعهما فى حادث دهس قطار لهما أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد بمنطقة السيل بمدينة أسوان ، وتم إيداع الجثمانين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بتعرض شخصين لحادث دهس قطار لشخصين خلال عبورهم شريط السكة الحديد بمنطقة السيل التابعة لدائرة المدينة.

دهس قطار

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحري والمعاينة تبين أن الشخصين أثناء عبورهم شريط السكة صدمهم القطار ما أدى إلى وفاتهم مباشرة في مكان الحادث.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .