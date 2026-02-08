إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

عبد العزيز جمال

يهتم المسلمون بمعرفة إمساكية شهر رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات، للاطلاع على مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام اليومية طوال أيام الشهر المبارك.

 وتوضح الإمساكية مواعيد الصلوات الخمس، بالإضافة إلى توقيت أذان الفجر والمغرب، حيث تختلف ساعات الصيام من بداية الشهر إلى نهايته، وتزداد تدريجيًا مع تقدم الأيام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

موعد شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية الأولية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير، على أن تتم رؤية هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير، وهي الليلة التي يُحسم فيها الموعد الرسمي لبدء الصيام.

ورغم المؤشرات الفلكية، يظل الإعلان الرسمي مرهونًا ببيان دار الإفتاء المصرية، التي ستقوم باستطلاع هلال رمضان عقب غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان أول أيام الشهر يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

إمساكية شهر رمضان المبارك

عدد ساعات الصيام المتوقعة

وفق التقديرات الفلكية، تتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 بين 12 و13 ساعة يوميًا في أغلب الدول العربية، حيث تبدأ الساعات أقصر في الأيام الأولى من الشهر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم أيامه.

إمساكية شهر رمضان 2026 كاملة

الخميس 19 فبراير – الموافق 1 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و2 دقيقة
الفجر: 5:04
الشروق: 6:31
الظهر: 12:09
العصر: 3:21
المغرب: 5:47
العشاء: 7:04

الجمعة 20 فبراير – الموافق 2 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و4 دقائق
الفجر: 5:03
الشروق: 6:30
الظهر: 12:09
العصر: 3:22
المغرب: 5:47
العشاء: 7:05

السبت 21 فبراير – الموافق 3 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و6 دقائق
الفجر: 5:02
الشروق: 6:29
الظهر: 12:08
العصر: 3:22
المغرب: 5:48
العشاء: 7:06

الأحد 22 فبراير – الموافق 4 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و7 دقائق
الفجر: 5:02
الشروق: 6:28
الظهر: 12:08
العصر: 3:22
المغرب: 5:49
العشاء: 7:06

الإثنين 23 فبراير – الموافق 5 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و9 دقائق
الفجر: 5:01
الشروق: 6:27
الظهر: 12:08
العصر: 3:23
المغرب: 5:50
العشاء: 7:07

الثلاثاء 24 فبراير – الموافق 6 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و11 دقيقة
الفجر: 5:00
الشروق: 6:26
الظهر: 12:08
العصر: 3:23
المغرب: 5:50
العشاء: 7:08

الأربعاء 25 فبراير – الموافق 7 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و12 دقيقة
الفجر: 4:59
الشروق: 6:25
الظهر: 12:08
العصر: 3:24
المغرب: 5:51
العشاء: 7:08

الخميس 26 فبراير – الموافق 8 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و14 دقيقة
الفجر: 4:58
الشروق: 6:24
الظهر: 12:08
العصر: 3:24
المغرب: 5:52
العشاء: 7:09

الجمعة 27 فبراير – الموافق 9 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و16 دقيقة
الفجر: 4:57
الشروق: 6:23
الظهر: 12:08
العصر: 3:25
المغرب: 5:52
العشاء: 7:10

السبت 28 فبراير – الموافق 10 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و17 دقيقة
الفجر: 4:56
الشروق: 6:22
الظهر: 12:07
العصر: 3:25
المغرب: 5:53
العشاء: 7:10

الأحد 1 مارس – الموافق 11 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و19 دقيقة
الفجر: 4:55
الشروق: 6:21
الظهر: 12:07
العصر: 3:25
المغرب: 5:54
العشاء: 7:11

الإثنين 2 مارس – الموافق 12 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و21 دقيقة
الفجر: 4:54
الشروق: 6:20
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:55
العشاء: 7:12

الثلاثاء 3 مارس – الموافق 13 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و23 دقيقة
الفجر: 4:52
الشروق: 6:19
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:55
العشاء: 7:12

الأربعاء 4 مارس – الموافق 14 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و25 دقيقة
الفجر: 4:51
الشروق: 6:18
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:56
العشاء: 7:13

الخميس 5 مارس – الموافق 15 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و26 دقيقة
الفجر: 4:50
الشروق: 6:17
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:57
العشاء: 7:14

الجمعة 6 مارس – الموافق 16 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و28 دقيقة
الفجر: 4:49
الشروق: 6:15
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:57
العشاء: 7:14

السبت 7 مارس – الموافق 17 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و30 دقيقة
الفجر: 4:48
الشروق: 6:14
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:58
العشاء: 7:15

الأحد 8 مارس – الموافق 18 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و32 دقيقة
الفجر: 4:47
الشروق: 6:13
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:59
العشاء: 7:16

الإثنين 9 مارس – الموافق 19 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و34 دقيقة
الفجر: 4:46
الشروق: 6:12
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 5:59
العشاء: 7:16

الثلاثاء 10 مارس – الموافق 20 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و35 دقيقة
الفجر: 4:45
الشروق: 6:11
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:00
العشاء: 7:17

الأربعاء 11 مارس – الموافق 21 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و37 دقيقة
الفجر: 4:43
الشروق: 6:10
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:01
العشاء: 7:18

الخميس 12 مارس – الموافق 22 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و39 دقيقة
الفجر: 4:42
الشروق: 6:09
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:01
العشاء: 7:18

الجمعة 13 مارس – الموافق 23 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و41 دقيقة
الفجر: 4:41
الشروق: 6:07
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:02
العشاء: 7:19

السبت 14 مارس – الموافق 24 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و43 دقيقة
الفجر: 4:40
الشروق: 6:06
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:02
العشاء: 7:20

الأحد 15 مارس – الموافق 25 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و45 دقيقة
الفجر: 4:38
الشروق: 6:05
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:03
العشاء: 7:20

الإثنين 16 مارس – الموافق 26 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و46 دقيقة
الفجر: 4:37
الشروق: 6:04
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:04
العشاء: 7:21

الثلاثاء 17 مارس – الموافق 27 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و48 دقيقة
الفجر: 4:36
الشروق: 6:03
الظهر: 12:03
العصر: 3:29
المغرب: 6:04
العشاء: 7:22

الأربعاء 18 مارس – الموافق 28 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و50 دقيقة
الفجر: 4:35
الشروق: 6:01
الظهر: 12:03
العصر: 3:29
المغرب: 6:05
العشاء: 7:22

الخميس 19 مارس – الموافق 29 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و52 دقيقة
الفجر: 4:33
الشروق: 6:00
الظهر: 12:03
العصر: 3:30
المغرب: 6:06
العشاء: 7:23

أدعية مع استقبال شهر رمضان 2026

«اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادي المضلين».

«اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين».

«اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، اسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة».

«اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار».

«اللهم أعنّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك».

