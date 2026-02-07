قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد شهر رمضان 2026.. اعرف فاضل كام يوم

موعد شهر رمضان 2026
إيمان طلعت

موعد شهر رمضان 2026، مع اقتراب بداية شهر رمضان يتساءل كثيرون عن أول أيام شهر رمضان ومتى يبدأ تحديدًا حيث يرغب عدد كبير من الناس في معرفة عدد الأيام المتبقية على موعد رمضان 2026.

وينتظر المسلمون في كل مكان بداية شهر رمضان المعظم لما تحمله أيامه من خير وأجواء إيمانية عظيمة تتمثل في صلاة التراويح في المساجد وتلاوة القرآن الكريم وغيرها من الأعمال الصالحة.  

موعد شهر رمضان 2026

يذكر أن دار الإفتاء سوف تستطلع هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير المقبل، وسيتم إعلان نتائج الرؤية الشرعية بعدها والذي سوف يوافق إما يوم الأربعاء 18 فبراير أو يوم الخميس 19 فبراير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، توقعاته حول بداية شهر رمضان 2026 ، حيث أشارت التوقعات إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون هو اليوم المتمم لشهر شعبان 2026، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًا.


موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2026 فلكيًا

وبناءً على توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن موعد بداية شهر رمضان 2026 يتبقى عليه 12 يومًا.

وتتوقع الحسابات الفلكية المعتمدة، أن يستمر شهر رمضان 2026 لمدة 30 يومًا كاملًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وبذلك يكون موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا هو يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك في حال ثبوت رؤية هلال شوال وفق المعايير الفلكية.

موعد رمضان 2026 وصلاة التراويح 

وبناءً على بيان معهد البحوث وتحديد موعد رمضان 2026 فإن المصريين يقيمون أول صلاة التراويح في رمضان هذا العام في يوم الخميس 19 فبراير.

وفي أول أيام الصيام ووفقا لإمساكية رمضان ستكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 2 دقيقة تقريبًا، حيث يكون أذان الفجر في تمام الساعة 5:04، والشروق 6:31، والظهر 12:09، والعصر 3:21، على أن يكون الإفطار مع أذان المغرب 5:47، وسوف تقام صلاة التراويح بعد أذان العشاء والذي يكون ف تمام الساعة 7:04.

توقيت أذان المغرب في رمضان 2026
الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و2 دقيقة
الفجر 5:04 – الشروق 6:31 – الظهر 12:09 – العصر 3:21 – المغرب 5:47 – العشاء 7:04

الجمعة 20 فبراير الموافق 2 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و4 دقائق
الفجر 5:03 – الشروق 6:30 – الظهر 12:09 – العصر 3:22 – المغرب 5:47 – العشاء 7:05

السبت 21 فبراير الموافق 3 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و6 دقائق
الفجر 5:02 – الشروق 6:29 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:48 – العشاء 7:06

الأحد 22 فبراير الموافق 4 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و7 دقائق
الفجر 5:02 – الشروق 6:28 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:49 – العشاء 7:06

الإثنين 23 فبراير الموافق 5 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و9 دقائق
الفجر 5:01 – الشروق 6:27 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:07

الثلاثاء 24 فبراير الموافق 6 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و11 دقيقة
الفجر 5:00 – الشروق 6:26 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:08

الأربعاء 25 فبراير الموافق 7 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و12 دقيقة
الفجر 4:59 – الشروق 6:25 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:51 – العشاء 7:08

الخميس 26 فبراير الموافق 8 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و14 دقيقة
الفجر 4:58 – الشروق 6:24 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:52 – العشاء 7:09

الجمعة 27 فبراير الموافق 9 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و16 دقيقة
الفجر 4:57 – الشروق 6:23 – الظهر 12:08 – العصر 3:25 – المغرب 5:52 – العشاء 7:10

السبت 28 فبراير الموافق 10 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و17 دقيقة
الفجر 4:56 – الشروق 6:22 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:53 – العشاء 7:10

الأحد 1 مارس الموافق 11 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و19 دقيقة
الفجر 4:55 – الشروق 6:21 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:54 – العشاء 7:11

الإثنين 2 مارس الموافق 12 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و21 دقيقة
الفجر 4:54 – الشروق 6:20 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الثلاثاء 3 مارس الموافق 13 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و23 دقيقة
الفجر 4:52 – الشروق 6:19 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الأربعاء 4 مارس الموافق 14 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و25 دقيقة
الفجر 4:51 – الشروق 6:18 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:56 – العشاء 7:13

الخميس 5 مارس الموافق 15 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و26 دقيقة
الفجر 4:50 – الشروق 6:17 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

الجمعة 6 مارس الموافق 16 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و28 دقيقة
الفجر 4:49 – الشروق 6:15 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

السبت 7 مارس الموافق 17 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و30 دقيقة
الفجر 4:48 – الشروق 6:14 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:58 – العشاء 7:15

الأحد 8 مارس الموافق 18 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و32 دقيقة
الفجر 4:47 – الشروق 6:13 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الإثنين 9 مارس الموافق 19 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و34 دقيقة
الفجر 4:46 – الشروق 6:12 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الثلاثاء 10 مارس الموافق 20 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و35 دقيقة
الفجر 4:45 – الشروق 6:11 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:00 – العشاء 7:17

الأربعاء 11 مارس الموافق 21 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و37 دقيقة
الفجر 4:43 – الشروق 6:10 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الخميس 12 مارس الموافق 22 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و39 دقيقة
الفجر 4:42 – الشروق 6:09 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الجمعة 13 مارس الموافق 23 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و41 دقيقة
الفجر 4:41 – الشروق 6:07 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:19

السبت 14 مارس الموافق 24 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و43 دقيقة
الفجر 4:40 – الشروق 6:06 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:20

الأحد 15 مارس الموافق 25 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و45 دقيقة
الفجر 4:38 – الشروق 6:05 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:03 – العشاء 7:20

الإثنين 16 مارس الموافق 26 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و46 دقيقة
الفجر 4:37 – الشروق 6:04 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:21

الثلاثاء 17 مارس الموافق 27 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و48 دقيقة
الفجر 4:36 – الشروق 6:03 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:22

الأربعاء 18 مارس الموافق 28 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و50 دقيقة
الفجر 4:35 – الشروق 6:01 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:05 – العشاء 7:22

الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان
مدة الصيام 13 ساعة و52 دقيقة
الفجر 4:33 – الشروق 6:00 – الظهر 12:03 – العصر 3:30 – المغرب 6:06 – العشاء 7:23

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
BMW
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
ما هو تسوس الأسنان؟
