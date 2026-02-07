قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى استاد حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام فيرنانديز .. قائد مانشستر يونايتد يواصل تألقه مع الشياطين الحمر

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مجدي سلامة

واصل البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، تألقه مع الشياطين الحمر، وذلك بعد تسجيله هدفًا في شباك توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز  أمام توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت أول خطورة حقيقة من جانب البرازيلي كاسيميرو نجم مان يونايتد بتسديدة  على مرمى توتنهام في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 29، حصل كريستيان روميرو قائد توتنهام على بطاقة حمراء مباشرة. 

واحرز الكاميروني مبيومو الهدف الأول لفريق مان يونايتد أمام توتنهام، بالدقيقة 38. 

واحرز أماد ديالو الهدف الثاني داخل شباك توتنهام بالدقيقة 49 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وألغى حكم القمة هدف ثاني للشياطين الحمر  في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81، احرز البرتغالي برونو فيرنانديز قائد اليونايتد، الهدف الثاني للشياطين الحمر.

بهذه النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 44 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.

أرقام برونو فيرنانديز
 

ومنذ انتقال برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد فقد شارك في 314 مباراة بكل المسابقات، إذ سجل 104 هدفًا وقدم 99 آخرين.

مانشستر يونايتد توتنهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد