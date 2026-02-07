بهدفين نظيفين .. مانشستر يونايتد يحقق الفوز أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز أمام توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت اول خطورة حقيقة من جانب البرازيلي كاسيميرو نجم مان يونايتد بتسديدة على مرمى توتنهام في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 29، حصل كريستيان روميرو قائد توتنهام على بطاقة حمراء مباشرة.

واحرز الكاميروني مبيومو الهدف الأول لفريق مان يونايتد أمام توتنهام، بالدقيقة 38.

واحرز أماد ديالو الهدف الثاني داخل شباك توتنهام بالدقيقة 49 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وألغى حكم القمة هدف ثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81، احرز البرتغالي برونو فيرنانديز قائد اليونايتد، الهدف الثاني للشياطين الحمر.

بهذه النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 44 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.