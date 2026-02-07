قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
أخبار العالم

60 قتيلاً جراء استهداف مسيرات الدعم السريع مواقع عدة داخل كردفان

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن مسيرات الدعم السريع استهدفت مواقع عدة داخل كردفان السودانية، مما أسفر عن 60 قتيلاً منذ ليلة الأمس حتى اليوم. 


 

و في وقت سابق، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية وإصابة 8 آخرين جراء قصف الدعم السريع مستشفى الكويك العسكري بولاية جنوب كردفان.


 

و قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني نجح في فك الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موجهاً التهنئة للشعب السوداني بهذا التقدم الميداني، ومؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها العسكرية حتى بسط السيطرة الكاملة على البلاد.

مسيرات الدعم السريع كردفان الدعم السريع شبكة أطباء السودان قصف مستشفى الكويك العسكري

