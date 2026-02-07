60 قتيلاً جراء استهداف مسيرات الدعم السريع مواقع عدة داخل كردفان

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن مسيرات الدعم السريع استهدفت مواقع عدة داخل كردفان السودانية، مما أسفر عن 60 قتيلاً منذ ليلة الأمس حتى اليوم.





و في وقت سابق، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية وإصابة 8 آخرين جراء قصف الدعم السريع مستشفى الكويك العسكري بولاية جنوب كردفان.





و قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني نجح في فك الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موجهاً التهنئة للشعب السوداني بهذا التقدم الميداني، ومؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها العسكرية حتى بسط السيطرة الكاملة على البلاد.