الجزائر تبدأ إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت الجزائر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وقعت في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013.

و تم التصديق على الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر 2014. ووفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية يتعين على الجانب الجزائري إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاتخاذ الإجراءات المعتمدة ضمن المنظمة الدولية.





وتنظم اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول حقوق وتشغيل شركات الطيران، بما يشمل عدد الرحلات ونقاط التشغيل والحقوق التجارية.





ويأتي شروع الجزائر في إلغاء الاتفاقية في إطار مراجعة أطر التعاون الجوي الثنائي، على أن تستكمل الإجراءات وفق القواعد الدولية المعمول بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.