الخطوط السعودية تجري محادثات لشراء 150 طائرة من بوينج وإيرباص

أفادت وكالة بلومبرج نيوز نقلاً عن مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية السعودية تجري محادثات أولية مع شركتي بوينج وإيرباص لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة ضيقة وعريضة البدن.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية في السنوات المقبلة.

وفي سياق آخر، وصل وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث سبل التعاون وتوقيع عقود استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري.

وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أُقيم حفل توقيع العقود التي تشمل قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والعقارات، بما في ذلك اتفاقية إنشاء شركة طيران سعودية.