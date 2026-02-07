قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
أخبار العالم

الخطوط السعودية تجري محادثات لشراء 150 طائرة من بوينج وإيرباص

فرناس حفظي

أفادت وكالة بلومبرج نيوز نقلاً عن مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية السعودية تجري محادثات أولية مع شركتي بوينج وإيرباص لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة ضيقة وعريضة البدن.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية في السنوات المقبلة.

وفي سياق آخر، وصل وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث سبل التعاون وتوقيع عقود استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري.

وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أُقيم حفل توقيع العقود التي تشمل قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والعقارات، بما في ذلك اتفاقية إنشاء شركة طيران سعودية.

الخطوط الجوية السعودية بوينج إيرباص طائرات المملكة العربية السعودية

