عقب فوز النصر على الاتحاد.. جدول ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا هاما وصعبا علي نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي ليحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.
جدول ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال: 50 نقطة
2-النصر: 49 نقطة
3- الأهلي: 47 نقطة
4- القادسية: 43 نقطة
5- التعاون: 38 نقطة
6- الاتحاد: 34 نقطة
7- الاتفاق: 32 نقطة
8- الخليج: 25 نقطة
9- نيوم: 25 نقطة
10- الفتح: 23 نقطة
11- الفيحاء: 23 نقطة
12- الحزم: 21 نقطة
13- الشباب: 19 نقطة
14- الخلود: 16 نقطة
15- ضمك: 12 نقطة
16- الرياض: 12 نقطة
17- الأخدود: 10 نقطة
18- النجمة: 5 نقاط