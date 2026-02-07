قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
رياضة

عقب فوز النصر على الاتحاد.. جدول ترتيب الدوري السعودي

النصر
النصر
ياسمين تيسير

حقق فريق النصر فوزا هاما وصعبا علي نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي ليحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري. 

جدول ترتيب الدوري السعودي 

1- الهلال: 50 نقطة

2-النصر: 49 نقطة

3- الأهلي: 47 نقطة

4- القادسية: 43 نقطة

5- التعاون: 38 نقطة

6- الاتحاد: 34 نقطة

7- الاتفاق: 32 نقطة

8- الخليج: 25 نقطة

9- نيوم: 25 نقطة

10- الفتح: 23 نقطة

11- الفيحاء: 23 نقطة

12- الحزم: 21 نقطة

13- الشباب: 19 نقطة

14- الخلود: 16 نقطة

15- ضمك: 12 نقطة

16- الرياض: 12 نقطة

17- الأخدود: 10 نقطة

18- النجمة: 5 نقاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

