فن وثقافة

هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
أحمد إبراهيم

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن، مؤكدًا أنه تمكن من خسارة 55 كيلوجرامًا من وزنه.

أوضح "قمر" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، أن رحلة فقدان الوزن بدأت فعليا منذ عام 2016 أو 2017.

أشار إلى أنه اتخذ القرار بعد نصيحة صادمة من الفنان محمد هنيدي، قائلا: "جالي في مرة وقالي يا ابني أنت هتموت! وخدني لفينا التراك في نادي الصيد، وحطني على الطريق"، وذلك بسبب الزيادة المفرطة في وزنه في تلك الفترة.

أيمن بهجت قمر يروي قصة فقدان وزنه 

لفت إلى أنه كان قد فقد جزءا من وزنه خلال فترة تقديمه لفيلم "إكس لارج"، متابعا: "كنت خسيت أيام إكس لارج، لأني قولت عيب أبقى عامل الفيلم وأدخل العرض الخاص تخين، وخسيت بشكل كويس، لكن في 2017 العملية باظت مني"، مشيرا إلى أن وزنه قبل 3 سنوات كان أزيد من وزنه الحالي بحوالي 20 كيلو جرامًا.

كما رد أيمن بهجت قمر على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول لجوئه لـ "حقن التخسيس"، مؤكدًا أنه لم يستخدمها أبدًا، بل اعتمد على أسلوب تدريجي.

كشف عن أنه تعاقد مع مدرب خاص يأتي إليه بشكل منتظم لتدريبه، كما توقف تمامًا عن تناول الوجبات السريعة منذ سنوات، وأصبح يعتمد على شخص يجهز له طعامًا صحيا بشكل دائم.

كما غيّر أيمن بهجت قمر نظام نومه، حيث أصبح يحرص على النوم مبكرًا والاستيقاظ في السابعة صباحًا، مردفا: "حياتي اتغيرت تماما، والواحد بيحاول يطور من نفسه، كمان الواحد بيكبر فبيحاول يحافظ على صحته أكتر، وبقى عندي وقت أكبر لولادي، وبقينا صحاب أكتر من الأول".

السيناريست أيمن بهجت قمر منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي أيمن بهجت قمر أعمال أيمن بهجحت قمر

