جلسة عشاء أم قصة لم تحدث؟.. صالح جمعة يفتح النار.. وإمام عاشور يرد بنفي قاطع

عادت أجواء الجدل لتخيم على المشهد الكروي داخل النادي الأهلي بعدما أدلى صالح جمعة لاعب الفريق الأسبق بتصريحات أثارت ردود فعل واسعة تحدث خلالها عن جلسة خاصة جمعته بإمام عاشور لاعب الأهلي الحالي قبل أن يخرج الأخير سريعًا لينفي ما قيل جملة وتفصيلا مؤكدا أن الأمر لم يحدث من الأساس.

القصة بدأت بتصريحات لصالح جمعة كشف فيها عن دعوة عشاء جمعته مساء الجمعة بإمام عاشور بحضور محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق مؤكدًا أن الجلسة جاءت بدافع النصيحة والحرص على مستقبل اللاعب.

صالح جمعة: نخشى تكرار أخطائنا

صالح جمعة أوضح أن حديثه مع إمام عاشور جاء من منطلق التجربة الشخصية مؤكدًا أنه وزملاءه مروا بمراحل مشابهة واتخذوا قرارات وصفها بـ " العكسية " أثرت سلبا على مسيرتهم الكروية.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن إمام عاشور لاعب مؤثر ويمر بمرحلة مفصلية في مشواره خاصة مع اقتراب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 وهو ما يجعل المرحلة الحالية بالغة الأهمية بالنسبة له.

وخلال تصريحاته نقل صالح جمعة ما اعتبره وجهة نظر إمام عاشور تجاه وضعه داخل النادي مؤكدا أن اللاعب يرى نفسه مظلوما ماديا ويعتقد أنه الأفضل في مصر حاليا ويستحق معاملة مختلفة داخل الفريق سواء على المستوى المالي أو المعنوي.

وأضاف أن تلك الطموحات لا يتم التعبير عنها في الإعلام لكنها معروفة داخل أروقة النادي مشددا على أن رغبة اللاعب في تحسين وضعه المادي أو تمديد عقده أمر طبيعي ومشروع في ظل امتلاكه عروضا حقيقية من أندية أخرى.

كما أكد صالح جمعة أن مصلحة الجميع تكمن في استمرار إمام عاشور داخل الأهلي واقترح تمديد عقده لفترة أطول بدلا من الدخول في أزمات مستقبلية مع اقتراب نهاية التعاقد الحالي.

إمام عاشور يرد: اللقاء لم يحدث

لم تمر تصريحات صالح جمعة مرور الكرام إذ خرج إمام عاشور سريعا ببيان رسمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي نفى فيه صحة كل ما تم تداوله على لسانه أو نسب إليه.

وأكد عاشور أن أي تصريحات قيلت في البرامج الإعلامية أو نقلت عنه غير صحيحة مشددا على أن جلسة العشاء نفسها لم تحدث من الأساس وأنه لم يلتق بصالح جمعة كما تم تداوله.

وأضاف لاعب الأهلي أن تركيزه الكامل منصب حاليا على التدريبات ومصلحة الفريق فقط مؤكدًا أنه غير مسؤول عن أي تصريحات أو اجتهادات إعلامية يتم تداولها باسمه ومختتمًا رسالته بالتأكيد على التزامه الكامل تجاه النادي.

آراء من خارج الأزمة

الجدل فتح الباب أمام تدخل عدد من نجوم الكرة السابقين حيث اعتبر علاء ميهوب نجم الأهلي الأسبق أن الواقعة التي تورط فيها إمام عاشور غير مسبوقة في تاريخ النادي مشيرًا إلى أن المبررات التي قُدمت غير منطقية.

وأكد ميهوب أن الأهلي يمتلك نظامًا صارمًا لا يقبل الخروج عنه وأن اللاعب الذكي هو من يعرف طبيعة النادي ويتعامل معها بحكمة معتبرًا أن العقوبة المفروضة على عاشور قد لا تكون كافية.

وفي سياق متصل أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بقرار وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بتوقيع عقوبة على إمام عاشور معتبرا أن التعامل مع الأزمة جاء باحترافية ومؤكدا ضرورة الفصل بين الانضباط والأزمات التعاقدية.