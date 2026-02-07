المشاط تعلن إطلاق مبادرة لدعم 5000 شركة ناشئة وتوفير 500 ألف وظيفة

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ميثاق الشركات الناشئة يعتمد أول تعريف للشركات الناشئة في مصر والتي تم تأسيسها حديثا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار.

ولفتت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء ومرصدا لمتابعة تنفيذ تيسيرات ومحفزات الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأعلنت عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات بمشاركة من الجهات الوطنية وصناديق رأس المال المخاطر والضمانات التمويلية.

وأكدت أن المبادرة التمويلية الموحدة تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة وتوفير 500 ألف وظيفة على الأقل والحكومة ملتزمة بمضاعفة الاستثمارات في الشركات الناشئة.