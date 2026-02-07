الأهلي يلتقي سبورتنج في قمة الجولة السابعة من دوري السوبر لسيدات السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج في قمة مباريات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسبورتنج، في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بفرع النادي الأهلي بالجزيرة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويُشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.