بمشاركة 6 لاعبين مصريين.. انطلاق النسخة الـ21 من كأس أفريقيا لتنس الطاولة

انطلقت اليوم منافسات النسخة الواحدة والعشرين من بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة للرجال والسيدات، والتي تقام في ليبيا خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية 6 لاعبين، وهم: دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبي، وعمر عصر، وبدر مصطفى، ويوسف عبدالعزيز.

وتعد دينا مشرف الأكثر تتويجًا بكأس أفريقيا للسيدات برصيد 9 مرات، كان آخرها في النسخة قبل الماضية، فيما يعد عمر عصر الأكثر حصدًا للقب الرجال برصيد 6 ألقاب.

وتحمل هنا جودة، صاحبة الثلاثة ألقاب أفريقية، لقب العام الماضي، عقب فوزها على دينا مشرف في النهائي، بينما يحمل عصر لقب الرجال بعد فوزه على النجم النيجيري أرونا.

وتحظى بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة بأهمية كبيرة، إذ تعد البوابة الرئيسية للأفارقة للتأهل إلى كأس العالم، المقرر إقامته في الصين خلال شهر مايو المقبل.