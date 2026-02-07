قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر
حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أفشة يوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الأهلي.. ماذا قال؟

أفشة وطارق قنديل
أفشة وطارق قنديل
سارة عبد الله

وجه محمد مجدي أفشة، المعار حديثا إلى الاتحاد السكندري، رسالة لطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص أفشة على تهنئة طارق قنديل بعيد ميلاده، ذلك عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا غالي”.

أفشة

وأكد نجم الأهلي السابق محمد مجدي أفشة أنه صاحب قرار الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مشددًا على أن الاتحاد نادٍ عريق وكبير، وجماهيره تحب كرة القدم.

وأضاف أفشة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة MBC مصر 2، أنه يحب اللعب تحت الضغط، ولذلك قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري. وعلى الجانب الآخر، قال إن الأهلي كان يرفض رحيله، لكن قرار الإعارة كان قراره الشخصي، مؤكدًا أنه هو من قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري من أجل المشاركة بانتظام، نظرًا لعدم انتظامه في اللعب خلال الموسم الماضي.

كما أوضح نجم الاتحاد السكندري أنه لا يهتم بالحصول على لقب رجل المباراة، بقدر اهتمامه برأي المدير الفني وتقييمه لأدائه.

واختتم محمد مجدي أفشة، مهاجم النادي الأهلي سابقًا والاتحاد السكندري حاليًا، تصريحاته قائلًا إن المدير الفني توروب قال له: «متزعلش إنك مخدتش فرصة معايا، وأنا هتابعك خلال فترة الإعارة»، مؤكدًا أنه شعر براحة نفسية كبيرة من رد فعل جماهير الأهلي على قرار رحيله، وهو أمر لم يكن يتوقعه.

الأهلي محمد مجدي أفشة طارق قنديل انستجرام

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

