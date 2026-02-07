أفشة يوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الأهلي.. ماذا قال؟

وجه محمد مجدي أفشة، المعار حديثا إلى الاتحاد السكندري، رسالة لطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص أفشة على تهنئة طارق قنديل بعيد ميلاده، ذلك عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا غالي”.

أفشة

وأكد نجم الأهلي السابق محمد مجدي أفشة أنه صاحب قرار الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مشددًا على أن الاتحاد نادٍ عريق وكبير، وجماهيره تحب كرة القدم.

وأضاف أفشة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة MBC مصر 2، أنه يحب اللعب تحت الضغط، ولذلك قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري. وعلى الجانب الآخر، قال إن الأهلي كان يرفض رحيله، لكن قرار الإعارة كان قراره الشخصي، مؤكدًا أنه هو من قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري من أجل المشاركة بانتظام، نظرًا لعدم انتظامه في اللعب خلال الموسم الماضي.

كما أوضح نجم الاتحاد السكندري أنه لا يهتم بالحصول على لقب رجل المباراة، بقدر اهتمامه برأي المدير الفني وتقييمه لأدائه.

واختتم محمد مجدي أفشة، مهاجم النادي الأهلي سابقًا والاتحاد السكندري حاليًا، تصريحاته قائلًا إن المدير الفني توروب قال له: «متزعلش إنك مخدتش فرصة معايا، وأنا هتابعك خلال فترة الإعارة»، مؤكدًا أنه شعر براحة نفسية كبيرة من رد فعل جماهير الأهلي على قرار رحيله، وهو أمر لم يكن يتوقعه.