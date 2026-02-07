قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة.

أتربة عالقة على المناطق المكشوفة والقاهرة

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال إعلانها حالة الطقس اليوم، من وجود أتربة عالقة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح أحياناً في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد استمرار ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويصبح مائلًا للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، وصغرى 19 درجة.

بينما تسجل السواحل الشمالية 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

أما مناطق شمال الصعيد فتسجل 29 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 31 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

سحب منخفضة على شمال البلاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاطًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في المناطق المكشوفة.

كما أشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ أمطار خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد صبحي

موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

يورتشيتش وأسامة جلال

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد