بالصور

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

عزة عاطف

كشفت هيئة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) اليوم، عن حملة استدعاء واسعة تشمل أكثر من 87,000 سيارة من إنتاج شركة بي إم دبليو. 

وتأتي هذه الخطوة الوقائية بعد رصد خلل فني في “بادئ تشغيل المحرك” قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، مما يرفع احتمالية نشوب حريق في حيز المحرك بشكل مفاجئ.

تفاصيل استدعاء BMW 2026 وإجراءات الإصلاح

يشمل الاستدعاء تحديدًا 87,394 مركبة في الولايات المتحدة، حيث لاحظ المهندسون أن تراكم الحرارة المتبقية بعد دورات التشغيل المتكررة قد يؤثر على المواد المحيطة بالمحرك في ظروف نادرة. 

وأكدت BMW شمال أمريكا التزامها باستبدال القطع المتضررة مجانًا عبر شبكة موزعيها المعتمدين، وذلك لضمان سلامة المركبات ومنع أي حوادث محتملة قبل وقوعها، خاصة وأن الشركة لم تسجل أي إصابات ناتجة عن هذا الخلل حتى الآن.

أبرز 5 استدعاءات كبرى في سوق السيارات خلال الفترة الماضية

لا تعد أزمة "بي إم دبليو" الوحيدة في صناعة السيارات 2026، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حملات استدعاء ضخمة لعلامات تجارية عالمية أخرى شملت ملايين المركبات، ومن أبرزها:

  • فورد: تصدرت القائمة باستدعاء أكثر من 12.9 مليون سيارة بسبب مشاكل متنوعة، أبرزها خلل في مضخات الوقود وسقوط أجزاء من الزجاج الأمامي في طرازات "إكسبلورر 2026".
فورد
 
  • تويوتا: استدعت نحو 3.2 مليون مركبة، تركزت أغلبها في طرازات "تاندرا" و"كامري" و"راف 4" بسبب عيوب في كاميرات الرؤية الخلفية وشاشات العرض الرقمية.
تويوتا
  • تسلا: واجهت استدعاءً لقرابة 745,075 سيارة، معظمها يتعلق بمشاكل برمجية في نظام التوجيه المعزز وكاميرات الرؤية الخلفية في طرازي "موديل 3" و"موديل Y". 
تسلا
  • ستيلانتيس: قامت باستدعاء 2.7 مليون سيارة، شملت طرازات "جيب رانجلر" و"رام" نتيجة عيوب في وحدات قطر المقطورات ومخاطر تتعلق بتسريب الوقود.
ستيلانتس
  • هيونداي وكيا: استدعتا أكثر من مليون سيارة بسبب خلل برمجي يؤدي إلى توقف شاشات لوحة القيادة عن العمل تمامًا، وهو ما يخالف معايير السلامة الفيدرالية.
سيارات مستعملة من طراز هيونداي وكيا داخل السوق السعودي

تعكس هذه الموجة الكبيرة من استدعاءات السيارات تزايد الرقابة الصارمة من قبل الهيئات الدولية لحماية المستهلكين. 

وينصح الخبراء دائمًا بضرورة التحقق من "رقم الشاسيه" (VIN) عبر المواقع الرسمية للشركات أو هيئة (NHTSA) للتأكد من خلو المركبة من أي عيوب تصنيعية، حيث تساهم الاستجابة السريعة لهذه الحملات في الحفاظ على القيمة السوقية للسيارة وضمان أقصى درجات الأمان للسائق والركاب.

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

