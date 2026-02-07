اليونان تحقق مع ضابط بتهمة تسريب أسرار عسكرية للناتو

وجهت السلطات اليونانية لأحد قادة أسراب سلاح الجو تهمة جمع معلومات عسكرية سرية ونقلها لأطراف ثالثة، كما تحقق السلطات فيما إذا كان الضابط قام بتجنيد أفراد عسكريين آخرين في شبكة تجسس مزعومة.

ويواجه الضابط الذي يبلغ من العمر 54 عاما، السجن لما يصل إلى 20 عاما واحتمالية خسارة المواطنة في حال أدين، بحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

واشتملت خبرات الضابط على تطوير برنامج لطائرات الإنذار المبكر "أواكس" وإدارة عقود أنظمة الأسلحة والتعاون مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكبيرة.

وأبلغت أجهزة الاستخبارات السلطات اليونانية التي راقبته لنحو أربعة أشهر بأنشطته بعدما تولى قيادة سرب تدريب الاتصالات والإلكترونيات الـ128 في يوليو الماضي.

ويعتقد المحققون أن تجنيده تم في وقت سابق في مؤتمر للناتو عندما كان له حق الوصول إلى الاتصالات المشفرة والخطط العملياتية وتحركات أفراد التحالف.