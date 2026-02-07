الكونفدرالية .. معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية والفنية في تدريبات الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على الجوانب الخططية والفنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.