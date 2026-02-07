تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

تعتمد صحة المفاصل والعظام على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، ولكن الأمر لا يكتمل إلا بتناول الفيتامينات وبعص المعادن.

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

وتلعب بعض الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة المفاصل وتقليل التهاباتها، خاصة مع التقدّم في العمر أو عند ممارسة الرياضة، وفقا بمل نشر في موقع Medical News Today، ومن أهمها:

ـ فيتامين D – مفتاح صحة العظام والمفاصل:

يلعب فيتامين D دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يدعم قوة العظام ويقلل الضغط على المفاصل.

فوائد فيتامين D:

يزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفور

يقلل خطر هشاشة العظام

يحد من الالتهابات المزمنة

مصادر فيتامين D:

الضوء الشمسي، الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، صفار البيض، والحليب المدعّم.

ـ فيتامين C – مضاد أكسدة قوي لصحة المفاصل:

يُعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة المهمة لصناعة الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكّل جزءًا أساسياً من الغضاريف.

فوائد فيتامين C:

يدعم إنتاج الكولاجين

يحمي المفاصل من التلف التأكسدي

يقوّي الجهاز المناعي

مصادره الطبيعية:

البرتقال، الفراولة، الكيوي، البروكلي، الفلفل الأحمر.

ـ فيتامين E – مضاد التهاب طبيعي:

يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة ويساهم في تقليل الالتهاب المرتبط بآلام المفاصل خصوصًا لدى كبار السن.

فوائد فيتامين E:

يحارب الجذور الحرة

يقلل التهابات المفاصل

يدعم صحة الغشاء المفصلي

مصادره:

المكسرات (اللوز)، البذور (دوار الشمس)، والزيوت النباتية

ـ فيتامين K2 – لدعم العظام وتقليل التكلّس غير الصحي:

يساهم فيتامين K2 في توجيه الكالسيوم نحو العظام بعيدًا عن الأنسجة الرخوة، مما يدعم قوة العظام ويقلل خطر تكلّس المفاصل.

مصادر فيتامين K2:

الكبد، البيض، بعض أنواع الجبن المخمّر

ـ فيتامينات مجموعة B – لدعم الأعصاب وتقليل الألم:

تلعب مجموعة فيتامينات B، وخاصة B6 وB12، دورًا مهمًا في:

دعم أداء الأعصاب المحيطة بالمفاصل

تقليل الشعور بالألم

معادن مهمة لدعم المفاصل

وإلى جانب الفيتامينات، هناك معادن تلعب دورًا رئيسيًا:

ـ الكالسيوم لبناء عظام قوية وتخفيف الضغط على المفاصل

مصادره: الحليب، الزبادي، الجبن

ـ الماغنسيوم يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح

مصادره: المكسرات، السبانخ، الحبوب الكاملة

ـ الغلوكونات والكبريتات

عناصر تساعد على تقليل التهابات المفاصل في بعض المكملات

نصائح للوصول لأفضل نتائج

ـ تناول الفيتامينات من مصادر طبيعية قدر الإمكان

ـ استشر طبيبك قبل أخذ أي مكملات غذائية

ـ الاعتدال في الجرعات لتجنّب الآثار الجانبية

ـ مراعاة التوازن الغذائي ونمط حياة صحي