إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هاتف محمول من سيدة في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هاتف محمول من سيدة بأسلوب الخطف كانا يستقلان دراجة نارية .



تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو. وبسؤالها، أفادت بتعرضها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية، وذلك بأسلوب الخطف أثناء سيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتي تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.