المشدد 7 سنوات للمتهم بالتعدي على فتاة صغيرة في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت، 51 عامًا، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالتعدي على طفلة فى بولاق الدكرور.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الطفلة المجني عليها، أثناء ترددها على محل عمله لشراء بعض الأغراض، مع اتهامه بتعريضها للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، وأكد وجود خلافات جيرة سابقة بينه وبين أسرة الطفلة، مؤكدًا أن الطفلة كانت تتردد على المحل بحكم السكن في ذات العقار، وأن الواقعة – على حد قوله – جاءت نتيجة خلاف عارض.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم وفي تاريخ سابق، ارتكب الأفعال محل الاتهام، مستغلًا حداثة سن المجني عليها، وانفراده بها داخل محل عمله، وفقًا لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات.