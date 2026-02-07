زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى لوضع حد للحرب بين أوكرانيا وروسيا بحلول شهر يونيو المقبل، ضمن مساع دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن لدفع الطرفين نحو تسوية سياسية.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية نشرت صباح السبت، إن الإدارة الأمريكية طرحت مهلة زمنية تمتد حتى بداية الصيف للتوصل إلى اتفاق، محذرة من ممارسة ضغوط متزايدة على موسكو وكييف في حال تعثر المفاوضات.

وأوضح أن واشنطن اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل، تتضمن – للمرة الأولى – استضافة لقاء مباشر بين وفدي التفاوض الأوكراني والروسي على الأراضي الأميركية، مرجحًا انعقاده في مدينة ميامي، ومؤكدًا موافقة كييف على المقترح.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون مشاركتها المباشرة، مؤكداً أن أي تسوية يجب ألا تتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، وسط تعثر المحادثات السابقة، كان آخرها جولة بوساطة أميركية في أبوظبي لم تحقق اختراقاً ملموساً.

ولا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، إذ تسيطر روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية وتطالب بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس، وهي شروط تصفها كييف بأنها غير مقبولة.