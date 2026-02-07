عبد الله الثاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي يزور إسطنبول.

والتقى الجانبان على انفراد، ثم عقدا اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن البلدين.

وقد وصل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، السبت، إلى مدينة إسطنبول التركية في زيارة عمل، ترافقه الملكة رانيا، حيث كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه، بحضور مراسم استقبال رسمية.

وأجرى وفدا البلدين مباحثات ثنائية موسعة تناولت العلاقات الأردنية-التركية والتطورات الإقليمية الراهنة، واستعراض سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك في المباحثات من الجانب التركي كل من وزير الدفاع يشار غولر، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاتاي قليتش.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس أردوغان في مراسم تقليد وسام الحسين بن علي الذي سيقدمه الملك عبدالله الثاني، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في تدوينة على منصة «إكس»، أن المباحثات ستتطرق إلى العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والجهود المشتركة الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.