برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال

أحرز برشلونة الهدف الثاني فى شباك ريال مايوركا من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد كامب نو فى الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها راشفورد بتمريرة قصيرة إلى داني أولمو الذي مررها إلى لامين يامال الأخير سددها من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وأفتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة 29، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ماركوس راشفورد ارتطمت بالدفاع ومن ثم ارتطمت ب داني أولمو وذهبت إلى روبرت ليفاندوفسكي الأخير سددها سكنت يسار المرمى.



جاء تشكيل برشلونة في مباراة ريال مايوركا على التالي:ـ

حراسة المرمى: جوان جارسيا.خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إريك جارسيا - أليكس بالدي.

خط الوسط: كاسادو - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

وجلس على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من:

فرينكي دي يونج، رونالدو أراوخو، روني بردغجي، مارك بيرنال، جواو كانسيلو، دييجو كوشين، توماس ماركيز، جيرارد مارتين، تشيزني، فيران توريس.



