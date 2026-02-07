قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس ويطمئن على الخدمة بإيبارشية لندن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم السبت، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن.

وهنأ نيافته قداسة البابا بتعافيه من الجراحة التي أُجريت لقداسته منتصف الشهر الماضي، كما استشار قداسته في عدد من الموضوعات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وأشار اللقاء إلى متانة روابط المحبة والتواصل بين الكنيسة الأم وإيبارشيات المهجر، حيث أكد قداسة البابا دعمه الكامل للخدمة الرعوية في إيبارشية لندن، متمنيًا لنيافة الأنبا أنجيلوس دوام التوفيق والنجاح في خدمته، ومشددًا على أهمية رعاية أبناء الكنيسة روحيًا وخدميًا في مختلف الظروف.