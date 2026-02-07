قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان يتابع مستجدات العمل بمشروعات سملا وعلم الروم ورأس الحكمة
ابنه اعتدى عليه بقوة.. رئيس الحراسة السابق يكشف عن فضيحة داخل بيت نتنياهو
تفاؤل حذر في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية مع استمرار تمسك الطرفين بمواقعهما
بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس
وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر
دينار واحد.. زيادة أسبوعية في سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 7-2-2026
من داخل الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور
الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا
أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج
البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سنهرب ونقتلكم .. حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء داعش
نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
أخبار البلد

البابا تواضروس: حاملون لتاريخ طويل وتراث وتسليمه من جيل إلى جيل

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، حفل التخرج الذي أقامته أكاديمية "TEACH" بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهو أول حفل تخرج يقام في الأكاديمية القبطية التي افتتاحها في شهر نوفمبر الماضي.


تم خلال الحفل تخريج ٩٢ خريجًا من الحاصلين على شهادة "TEACH" إلى جانب ٥٣ آخرين من الحاصلين على الدبلوما و ١٤ حاصلين على الدبلوما العليا واثنين من الحاصلين على الماچستير بإجمالي ١٦١ خريجًا وخريجة.

البابا تواضروس الثاني


حضر حفل التخرج من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا أنتوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.
كما حضر الحفل من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مار أثناسيوس توما والربان فيلبس عيسى كاهن السريان الأرثوذكس بمصر.


وتعد الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي "TEACH" بلندن مؤسسة أكاديمية أونلاين معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (British Accreditation Council - BAC)، ومتخصصة في الدراسات المسيحية والحفاظ على التراث القبطي. 

وتقدّم الأكاديمية مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية التي توفر تدريبًا علميًا رفيع المستوى في تخصصات متعددة، من بينها التاريخ المسيحي، والدراسات الكتابية، ودراسات آباء الكنيسة والفنون الكنسية، بما يشمل فن الأيقونات والموسيقى المقدسة، إضافة إلى اللغة القبطية وعلم الألحان. وإلى جانب برامجها التقليدية، تطرح الأكاديمية مقررات متقدمة ودراسات عليا في مجالات معاصرة ومتداخلة التخصصات. ومن خلال منصتها التعليمية، تخدم الأكاديمية شريحة طلابية دولية تمتد عبر أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وغيرها من مناطق العالم، بما يسهم في بناء مجتمع أكاديمي دولي ملتزم بالحفاظ على التراث الثقافي القبطي.


وفي كلمته في ختام الحفل، قال قداسة البابا: "أود التعبير عن سروري وسعادتي اليوم بحفل تخرجكم من الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي (TEACH). نجتمع اليوم في أكاديمية مار مرقس القبطية، للمرة الأولى، للاحتفال باحتضانها أول مراسم تخرج على أرض القديس مار مرقس في مصر. لأحد المعاهد الكنسية بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، من بين ٤٠ كلية ومعهدًا ومدرسة لاهوتية داخل مصر وخارجها. 

أوضح أن هذا تواصل للأجيال وتعبير عن الجسد الواحد الذي يضمنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإيمان الأرثوذكسي. نحن اليوم في محيط دير القديس الأنبا بيشوي، الذي يرجع تاريخه للقرن الرابع، حيث نسبح بروح الآباء القديسين الذين عاشوا في هذه البراري المقدسة منذ تلك الفترة. إن الكنيسة تتقدم في كل جيل سائرة على قدمين، هما التعليم والتكريس، وكما ندعو ربنا يسوع المسيح "المعلم الصالح"، فكل واحد منكم أيها الخريجون، وكذلك الطلبة والأساتذة والمدرسون، كلٌّ منكم مدعوٌّ لأن يكون صالحًا في تعلُّمِه وتعليمه. 

لفت أننا حاملون لتاريخ طويل وتراث في غاية الغنى في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، بحفظنا الإيمان الأرثوذكسي وتسليمه من جيل إلى جيل. أهنئكم جميعًا طلبة وخريجين وأساتذة وإداريين. وسعيد بالتقدم الذي أحرزته "TEACH" خلال خمس سنوات مضت وبرؤيتها للخمس سنوات المقبلة كما عرض لها الأساتذة."

تواضروس البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أكاديمية TEACH

