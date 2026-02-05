وفاة الراهب بيشوي البرموسي في حادث سير .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي، اليوم ، إثر حادث سير الراهب القمص بيشوي البرموسي عن عمر قارب ٧٢ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٣٥ سنة.

ولد الأب المتنيح ( المتوفي) بالإسكندرية يوم ٢٦ فبراير ١٩٥٤ باسم "صفوت رزق تادرس نوار" وحصل على بكالوريوس الزراعة عام ١٩٧٦.

انضم إلى دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٩٠ وترهب في ١٧ ديسمبر ١٩٩٢ ونال درجة القسيسية يوم ٢٨ فبراير ١٩٩٩ والقمصية يوم ٧ مارس ٢٠٠٩.





قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القمص بيشوي البرموسي ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة وكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.