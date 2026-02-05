استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع سيماف تاريخي وعريق وتم إنشائه في 1955 بهدف تواجد صناعة قومية وطنية لصناعة وإنتاج عربات السكك الحديد .

وقال مختار عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصنع سيماف عمره أكثر من 70 عاما وفي 2004 انضم هذا المصنع للهيئة العربية للتصنيع".

وتابع مختار عبد اللطيف" مصنع سيماف أحد الأذرع التكنولوجية المتطورة التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتغذية قطاع النقل والمواصلات".

وأكمل مختار عبد اللطيف:" عام 2022 كان نقطة تحول في تطوير مصنع سيماف وتم العمل على تطوير ماكينات ومعدات مصنع سيماف وتم العمل على رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة داخل المصنع بالإضافة على جلب ماكينات جديدة للعمل".

ولفت مختار عبد اللطيف:" تم تطوير مصنع سيماف بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة ويتم إنتاج معدات تواكب أحدث النظم التكنولجية العالمية ".

